Peugeot 208 i helt ny og mere digital generation

Batterierne i e-208 er placeret under gulvet af bilen, hvilket betyder, at her er samme plads i kabine og bagagerum som i de fossildrevne varianter. Rækkevidden er 340 km i WLTP-normen og 450 km i NEDC-normen. Her er 8 år/160.000 km fabriksgaranti på den eldrevne drivline.

Der er tre måder at lade batteriet:

* 230 Volt i en almindelig stikkontakt (opladningskabel medfølger)

* hjemmelader med en ladetid på 5 timer og 15 minutter for trefaset stik (11 kW) eller 8 timer for monofase (7,4 kW)

* Offentlig ladestander - med 100 kW 0-80 pct. tage 30 minutter.

Opladningen kan fjernstyres via en app, hvor man kan planlægge, starte og stoppe ladningen, og følge status.