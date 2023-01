Denne konceptbil har et af de vildeste rat, vi har set!

Minimalistisk og så er der rattet

Intstrumentbrættet og midterkonsollen er fjernet - i stedet styres alt fra rattet, inklusiv gear, lydstyrke, kørestil og bremse-regenereringsindstillinger ved mekaniske drejehjul. Midten af rattet er en skærm der viser information, der plejer at være oppe på instrumentbrættet. Instrumentbrættet er blevet til 360° skærm, der også viserbeskeder til potentielle passagerer udenfor bilen

På trods af at bilen ser lav ud har Peugeot fokuseret på at frembringe rummelighedsfornemmelse bl. a. ved at man sidder nærmest liggende som en Formel 1-kører. Rat og resten af instrumenter får man op ved at trykke på en knap til højre for rattet. Så hvis man bare hænger ud i bilen, er der masser af plads foran køreren.