Første test: Ny Peugeot 2008 går all in

Destination?

Peugeot har været så skarpsindige, at den nye 2008 præsenteres i Sydfrankrig, der tager sig godt ud, selvom vi er uden for højsæsonen. Her er masser masser af snoede bjergveje, hvor vi for alvor kan teste, om Peugeot har noget at byde på, når det handler om køredynamik.





Noget nyt under hjelmen?

Også i den grad! For første gang kan modellen fås som elbil. Peugeot e-2008 leverer 136 hk og lover en rækkevidde på 310 km. Udover elektriske drivliner findes både benzin- og dieseldrevne motoriseringer, der kaster op mod 155 hk af sig. Den hurtigste benziner går fra 0 til 100 km/t på 8,2 sekunder, hvilket synes ganske overbevisende på motorvejene omkring Marseille. Vil du hellere din Peugeot som diesel, så tag bare BlueHDi med 130 hk og 300 Nm, der giver en solid portion bundtræk





Hvad med designet?

Den forrige generation så en anelse impotent ud, og også interiøret fik et par hårde ord med på vejen, da vi i sin tid testede modellen. Om ikke andet var forrige model klassens top seller sammen med Renault Captur, der også lige er kommet i en helt ny model.

Ligesom Captur har den nye 2008 virkelig taget sig sammen, når det kommer til interiøret. Her er 'i-COCKPIT' med 3D-effekt, bløde materialer og farvede syninger. Peugeot vil tydeligvis noget med deres designsprog.