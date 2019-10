Første test: Den nye Peugeot 208 er en lille charmetrold

Hvad er nyt?

Stort set alt mellem nummerpladerne. Den nye 208 bygger på Peugeot's CMP platform (Common Modular Platform), der kan tilpasses forskellige drivmidler, herunder el. Rent fysisk er modellen blevet lidt længere, bredere, lavere - og op til 30 kg lettere end forgængeren. Samtidig fås modellen nu med komfort- og sikkerhedsudstyr, som blev introduceret i den større 508.

Designet ser skarpere ud og er med bid. Testbilen har i hvert fald, hvad der ligner lodrette, hugtands-agtige LED-kørelys, og LED-forlygterne skal ifølge Peugeot ligne løveklør. De blanksorte skærmkanter, der følger med på de højere udstyrsniveauer, vækker minder om Peugeot 205 GTI fra de gode, gamle dage, mens det dekorative, blanksorte bånd mellem baglygterne knytter modellen til den moderne del af Peugeot-familien.

Hvordan er kabinen i den nye 208?

Bredskuldrede typer, og folk i god fodermæssig stand, vil nok finde den en anelse trang. I hvert fald fra forsædet. Men det er et rart sted at opholde sig. Det virker som om, at Peugeot har krympevasket interiøret fra 508'eren, komplet med lækre, bløde materialer på instrumentbordet, digitale instrumenter og en bred midterkonsol mellem forsæderne. Den sidste optager plads, men skaber en herlig cockpit-fornemmelse og er forsynet med praktiske aflæggerum.På bagsædet er pladsen heller ikke prangende, men der kan sidde en voksen på 180 cm uden bentøj eller frisure kommer i nærkontakt med bilen.Er du lun på den elektriske e-208 har vi en god nyhed: Batteripakken ligger under gulvet, hvor udstødningssystemet plejer at være, så elektronikken stjæler hverken plads i kabinen eller i bagagerummet.