Ny elbilsplatform

Den nye E-3008 har samtidig æren af at være den første bil fra Stellantis med en ny elbilsplatform. Platformen sikrer muligheden for et markant større batteri og bedre rækkevidde end tidligere.

E-3008 fås således med to forskellige batteristørrelser. Et 73 kWh batteri, der giver en rækkevidde på 525 km (WLTP) eller et batteri på 98 kWh der giver en rækkevidde på 700 km (WLTP). Varmepumpe er standard for at sikre batteriets effektivitet.

Platformen kan vi forvente kommer til andre modeller under Stellantis-paraplyen, der rummer mærker som Fiat, Jeep, Opel og Citroën.