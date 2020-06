Nej, det er ikke en Geländewagen, det er faktisk en Peugeot!?!

7 | Citroën DS Præsidentbil

Frankrigs præsident fra 1959-69, Charles de Gaulle, var stor fan af Citroën og ikke mindst DS, som han mente reddede hans liv, da han slap fra et attentat i en DS, selv om den var punkteret på et baghjul. I respekt for den store præsident og for Peugeot/Citroën-koncernen, der blev etableret, da Peugeot overtog det konkursramte Citroën i 1976, er præsident de Gaulle’s Citroën DS også at finde på Peugeot’s museum.