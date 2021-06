2. 308 SW kommer som opladningshybrid

Opladningshybriden får efterhånden fodfæste hos de fleste mærker, og med god grund: Selv om pladsen og køreegenskaberne lider under de forstørrede batterier, er prisen grundet afgifter så fordelagtig for de udviklede hybridbiler, at de typisk er det oplagte motorvalg. Derfor kommer Peugeot 308 naturligvis også med opladelige hybriddrivliner på både 180 og 225 hk.

Du får ikke kun opladningshybrider, og hvis du stadigvæk hungrer efter benzinduft, eller simpelthen bare skal have kælder i dit bagagerum, lanceres 308 også med rene fossilmuligheder, både i benzin og diesel, med manuelle eller automatiske gearskift.