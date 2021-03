Se billederne: Her er den nye Peugeot 308

Alt i alt et godkendt design

i-Cockpit, som Peugeot kalder deres nye version af instrumentbordet, er velkendt fra andre modeller. Det tæller en 10 tommer skærm over det kompakte rat og ligeledes findes en 10 tommer skærm centreret i midten, der fungerer som infotainmentsystem.

Den nye Peugeot 308 er generelt en flot bil at se på. Det er tydeligt at Peugeot fastholder en helt bestemt designmæssig retning, men det fungerer godt for dem.

308 har fået et langt mere sporty udseende og bliver spændende at teste på vejene, når den kommer til salg i sidste halvdel af dette år.