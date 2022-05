Danmarks flotteste hatchback er også en formidabel familiebil

Peugeot 308 er bedst bag rattet

Det er umuligt at åbne bagagerummet med andet end nøglen, indtil du opdager åbnerknappen til bagklappen, der er skjult i en slidse mellem baglygterne. Bagagerummet i plugin-hybriden er en smule mindre end i 308 med fossil­motor og de 361 liter er ikke noget at prale af. Bagsædepladsen er som i stationcar-udgaven også på medium-niveau, men stort nok til at pakke et par store børn og bagage ned til en kør-selv-­ferie. Det er bag rattet, at man bliver forelsket i den nye 308.

Bilen er bygget på samme platform som den nye Opel Astra. At dømme ud fra billederne har Peugeot fået lov til at kræse mere for detaljerne i 308. Du sidder fremragende i den, også selvom sæderne ikke er velsignet af en tysk rygdoktor, og du føler dig hensat i en mere dynamisk og luksuriøs bil: Hvor instrumentpanelet ligner noget, som er designet med Lego-klodser i en Astra, smyger det sig i en bue omkring de forreste passagerer i franskmanden.

Imens jeg falder i svime over 308’erens indretning, stikker en kollega hovedet ind i kabinen og påpeger, at han har problemer med at se instrumenterne i 308, som man skal betragte henover det lille, kantede rat – og at det skam er nemmere at justere klimaanlægget på analoge knapper i tyskeren.