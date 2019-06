Test: Den perfekte motor til Opel Grandland X

Som i Peugeot 3008 er basismotoren i Grandland X på 130 hk. Effekten leveres enten af en 1,2-liters benziner eller en 1,5-liters diesel. Peugeot 3008 fås til gengæld slet ikke med større motorer i det danske program. Så vil du have en mere dynamisk 3008, bliver det i form af Opel Grandland X, og her følges den store motor altid af det højeste udstyr.

I Exclusive-pakken følger bl.a. Opel’s fremragende forstole kaldet AGR, panorama glastag, nøglefri adgang og start, integreret navigation og fuld sikkerhedpakke inklusive en noget slingrende vejbane-assistent. Underligt nok er adaptiv fartpilot ekstraudstyr til 7.000 kr., og det samme er DAB+ radio til 2.500 kr.

Uanset hvad burde Grandland X 2,0 Exclusive bidrage til at gøre modellen til et regulært salgshit. Salgsstatistikken for 2018 afslører dog, at det knap er tilfældet. Sidste år blev der solgt 1.274 Grandland X mod 2.664 Peugeot 3008.

Opel blev fransk

En del af forklaringen skal findes i, at Opel skiftede ejerskab i 2018. I foråret 2018 blev Opel overtaget af Citroën/Peugeot (PSA), og i efteråret overgik også den danske import til den private danske importør af Peugeot/Citroën, K.W. Bruun. Den mellemliggende periode lå importørens salgsaktiviteter stort set stille, hvilket tydeligt kan ses på salget.Den fælles udvikling og produktion af Peugeot 3008 og Opel Grandland X blev besluttet og iværksat i 2014 og dermed længe før PSA’s opkøb af Opel.

Ikke desto mindre er det nu sådan, at vil du have den dynamiske variant af en Peugeot 3008, må du hen til Opel-forhandleren og se på en Grandland X. •