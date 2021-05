Se videoen: Elektrisk Opel Manta tager forskud på fremtiden

Manuel gearkasse i en elbil?!

Ja, men Opel har ikke som sådan udstyret ElektroMOD med en manuel gearkasse - de har faktisk bare undladt at udskifte den. El-motoren sidder dér, hvor forbrændingsmotoren tidligere sad, og driver alt det samme teknik. Fordelen med elmotoren er, at du ikke behøver at skifte gear, hvis ikke du har lyst: Du kan bare lægge den fjerde og køre, som var det et automatgear.

Det ses også ud fra billederne af bilens instrumentbord, der frem for at vise omdrejninger stadigvæk viser den el-måler, vi er vandt til fra dedikerede elbiler. Instrumentbordet er forresten af Opel's PurePanel-type som i Opel Mokka, der består af to digitale skærme, der erstatter henholdsvis radio og instrumenter.