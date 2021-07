Sådan ser den ud: Her er den helt nye Opel Astra

Helt ny Opel Astra

Det var ikke mange måneder siden, Peugeot fremviste deres helt nye 308 - den med mærkets nye løve. Kort tid efter udkom stationcar-udgaven, og nu kommer Opel's spin på samme bil: Opel Astra. Begge biler er konstrueret på den EMP2-platform, der blev fremvist i 2013, og som siden har ageret udgangspunkt for alt fra DS9 til Toyota ProAce.

Hvad det helt konkret betyder, er, at Opel nu har mulighed for at udstyre Astra med større batterier. Det åbner muligheden for opladningshybrider eller endda ren eldrift – som i eksempelvis Citroën ë-Jumpy.