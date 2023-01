Opel (re)lancerer performance-brand med tre nye biler!

GSe's dobbelte treenighed

Visionen om at skabe sjovere udgaver af allerede populære biler kan opsummeres i de tre vigtigste fokuspunkter for GSe-afdelingen: Eksklusive GSe-design; optimerede drivlinjer; og dynamisk karosseri. Dét er den første af de to hellige treenigheder i GSe-visionen.

Den anden omfatter GSe-modelprogrammet. I første omgang er det nemlig tre modeller, der er blevet benådet med GSe-opgraderinger: Opel Astra, Opel Grandland samt Opel Astra GSe.

Eksklusivt GSe-design

De eksklusive GSe-designs omfatter blandt andet en specifik GSe-frontkofanger, GSe-logo på hækken, AGR-certificerede sportssæder i alcantara samt alufælge, der er inspirerede af hjulene på den elektriske Manta GSe fra 2022.

Grandland, der også melder sin ankomst først i Danmark, kan også købes i en "blackpack-version". Denne version byder på en blank-sort kølerhjelm og tilsvarende detaljer på bilens eksteriør. Blackpack kommer med en merpris på 5.000 kr.

Drivlinjerne optimeres

I Grandland GSe er ydelsen presset op på 300 hk, hvilket medgør, at SUV’en kan køre fra 0-100 på 6,1 sekunder. Sammenholder man det med en standard Grandland PHEV, er det en forøgelse på 75 hk og en forbedret acceleration med 2,6 sekunder.

I samme stil får Astra GSe 45 hk mere end en standard Astra PHEV. Mens accelerationen ikke er bemærkelsesværdigt meget hurtigere i en Astra GSe, føles den mere agil og adræt.

Et karosseri, der sparker r*v

Det agile udtryk skyldes i høj grad den GSe-optimerede undervogn og affjedring. Bil Magasinet har været inviteret til Spanien for at testkøre de nye GSe-modeller, og her blev der lagt særligt fokus på netop støddæmperne, der takket være et fordoblet antal olie-kamre yder et optimeret vejgreb - særligt ved høj fart gennem snørklede sving.