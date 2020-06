WOW! Opel Mokka er blevet genfødt og den ser hammergodt ud

Designet er fedt på Opel Mokka-e

Lad os tale om designet først. Den er lidt kortere end forgængeren, men samtidig også lidt bredere. Den måler 416 cm i længden, hvilket er lige lidt kortere end en VW Golf (den klassiske målestok), som måler 428 cm. Der er plads til 350 liter i bagagerummet, og der er fem siddepladser.

Fronten er helt klart en af dem, du lægger mærke til. Opel kalder sit nye snudedesign for Opel Vizor og Mokka er den første model til at modtage designdetaljen. Vi håber at se denne snude på tværs af programmet, for den pynter virkelig.