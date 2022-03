Opel genopliver legendarisk model som elbil

Får Manta SUV-makeover?!

Opel debuterede sidste år et elektrisk Manta-koncept. Med udgangspunkt i en restaureret veteranbil lovede konceptet implicit, at modelnavnet skulle i brug igen, og at designet ville tage udgangspunkt i de gamle linjer. Det implicitte løfte er dog brudt, hvis man skulle tro Stellantis' nyeste pressemeddelelse.

Her vises et SUV-lignende koncept, udført i en offensiv nuance af neongrøn. Et ekstra sæt døre og en ualmindeligt høj frihøjde fører tankerne helt og aldeles væk fra Manta, og over på noget i stil med Toyota-Subaru's nye Solterra-SUV. Alligevel er konceptet præget af fem, sorte bogstaver: MANTA.

Opel's nuværende CEO, Uwe Hochgeschurtz, byder dog ikke på yderligere håb om et sportsligt design:

"Den nye Opel Manta vil igen blive en meget følelsesladet bil, med elektronik, der sikrer øjeblikkelig acceleration. Vores Manta skal endnu en gang stå for uhindret køreglæde. Vi bygger en fascinerende, forbløffende rummelig fortolkning," fortæller han i en pressemeddelelse.