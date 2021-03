Opel lufter legende - men proppet med en elmotor?!

Elektrisk veteranbil

At elektrificere en veteranbil er en tanke, der sikkert er mange entusiaster, der har tænkt på. Tanken kan blandt andet strejfe dig i én af følgende situationer:

Når du fylder benzin på din håbløst uøkonomiske benzinbil

Når du skruer på en benzinmotor

Når du bliver udelukket fra bymidten, fordi din motor forurener for meget

Selvfølgelig er der mange andre incitamenter til at elske forbrændingsmotorer, men udelukkende fra et praktisk standpunkt, bliver en veteranbil langt mere driftsikker med en elmotor. Men i og med, at elmotoren er nemmere at holde kørende, kan den også være med til at redde mange klassikere:

