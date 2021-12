Danske priser på plugin-hybrid: Opels SUV får større batteri

Den nye front på Opel Grandland er mærkets såkaldte Vizor frontgrill, der er inspireret af en konceptbil for en ny Opel Manta. Her er adaptive LED-forlygter med 168 LED-enheder, og her er også LED-lygter bagtil.

De ergonomiske AGR-sæder, som Opel er kendt for, er på udstyrslisten, mens digitale 12" instrumenter og en 10" trykskærm i midten er standard sammen med navigation, 180-gaders bakkamera og p-sensorer for og bag.

På grund af de danske afgifter er SUV'en kun relevant som plugin-hybrid. Den har benzin- og elmotor og har hidtil kørt med et 9 kWh opladeligt batteri, der nu er opdateret til 13,2 kWh. Det giver en elektrisk rækkevidde på 56-59 km.

Tag bare den lille Grandland plugin-hybrid

Grandland plugin-hybrid fås i to varianter:

* en elmotor på forakslen, forhjulstræk og 225 hk

* en elmotor på hver aksel, firehjulstræk og 300 hk

Her er 8-trins automatgear og adaptiv fartpilot som standard. Vi har prøvet begge varianter af den hidtidige model og kan ikke se noget behov for de ekstra kræfter i den store variant: Biltypen er tung og derfor langt fra sportslig i sit væsen. Derfor er 225 hk tilstrækkeligt i Danmark.