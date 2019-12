Opel Corsa er årets bedste bilkøb i Europa

Vinder af Autobest 2020

Opel Corsa har vundet prisen som året bedste nybilkøb i Europa 2020.

Kåreingen hylder den bedste nye bil til en prisstart under 150.000 kr. uden afgifter og udstyr, introduceret i Europa i år. Opel Corsa kæmpede mod fire andre finalister. Opel vandt en snæver sejer 17.617 point foran Peugeot 208, som fik 17.460 point. På tredjepladsen kom Skoda Kamiq, og på fjerde og femtepladserne fulgte Renault Clio og Nissan Juke.

Opel Corsa 17.617 p Peugeot 208 17.460 p Skoda Kamiq 16.848 p Renault Clio 13.383 p Nissan Juke 12.192 p

Springet i point ned Renault Clio og Nissan Juke skyldes formentlig også, at de to biler ikke formåede at stille med biler til AutoBest’s finale-arrangement, hvorfor flere jury-medlemmer ikke var i stand til at give dem point.