Opel Astra får facelift med lavere vindmodstand

Astra får også nye motorer i forbindelse med faceliftet. Der lanceres 3-cylindrede turbobenzinmotorer på 1,2 liter/110 hk og 1,4 liter/145 hk. De har et moment på hhv. 195 og 236 Nm og kører mellem 16,9 og 19,2 km/l i WLTP-normen.

Astra 1.2 er kombineret med en 6-trins manuel gearkasse, mens Astra 1.4 fås med en ny 7-trins trinløs CVT-gearkasse.

19 pct. lavere forbrug i Astra

Sammenlignet med forgængeren er brændstofforbruget og dermed CO-udledningen reduceret med op til 19 pct. Et af midlerne til at nå dette resultat har været at integrere den vandafkølede udstødningsmanifold på topstykket for at opnå en hurtig opvarmning af motoren, hvilket reducerer udledningen af emissioner efter koldstart.

Ved 1.500 o/min. er 90 pct. af det maksimale moment tilstede indenfor 1,5 sekunders tryk på speederen, skriver Opel.