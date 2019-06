Første foto: Ny Opel Corsa

Hvis du synes den nye Opel Corsa ligner en Peugeot, så er det fordi de to bygger på samme teknik.

Grundteknikken - platformen kaldet CMP - er ny hos Peugeot og Citroën og altså nu også Opel, som jo blev opkøbt af de franske mærker i marts 2017.

Nogle få måneder før fik udviklerne hos Opel besked på, at droppe arbejdet på en ny Corsa, for at starte forfra med udgangspunkt i Peugeot-Citroën teknik.

To et halvt år senere er Opel klar til at vise den nye Corsa, hvilket er uhørt hurtigt.

Derfor er der ikke overraskende en del ligheder med Peugeot 208, men den nye Corsa får helt sit eget udtryk, og også en del kendt Opel-teknik, som avancerede led-lygter og mulighed for gode forsæder.