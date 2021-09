Opel Mokka-e klarer langturen fint

Drivlinen kender vi fra Peugeot/Citroën og biler som Peugeot e-208 og Opel Corsa-e. Batteriet under bagsædet på 50 kWh kan lades med op til brugbare 100 kW i lynlader og 11 kW i hjemmelader. Rækkevidden i testbilen på 18” hjul er 318 km, og jeg prøvede som et forsøg at køre min sædvanlige pendlerrute på 122 km hver vej primært på motorvej uden at tage hensyn til, at det er en elbil. Det klarede den grønne Mokka faktisk fint. Med prekølet kabine via timer-indstillingen på skærmen og offensiv kørsel over 257 km var der seks km tilbage, da jeg nåede retur. Det kan man ikke klage over, og kører du pænt, er den angivne rækkevidde på 318 km realistisk.