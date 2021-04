Første tur: Kan Opel opkvikke sit image med Mokka?

Kan Opel redde dagen?

Indenfor har Opel også fået et skub. Her gør Mokka brug af det såkaldte 'Pure Panel', der udstyrer bilen med en 12" digital instrumentering, og et 10" infotainment-panel i centerkonsollen. 'Pure Panel' medfølger standard på top-udstyrsniveauet GS-Line, som starter fra 259.990 kr.

Som jeg sætter mig i Opel Mokka er mit første indtryk altså positivt: Klimaanlæg betjenes endnu med knapper, og jeg er mødt med et hjemligt, men tidssvarende cockpit, hvor intet virker skævt eller ulogisk. Hvordan Opel Mokka ellers klarer sig, må du læse Bil Magasinet for at finde ud af!

