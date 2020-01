Første test: Grandland X opladningshybrid stiller med fornuftig rækkevidde og masser af hestekræfter

Hvor langt kan Grandland X Hybrid4 køre på strøm?

Bilens batteri er af lithium-ion-typen og er på 13.2 kWh. På en fuld opladning kan bilen køre 59 km på ren el (WLTP), hvilket må siges at være godkendt. Det er på ingen måde banebrydende, men det kan sagtens appellere til de fleste bilisters kørselsbehov. Bilen har mulighed for at lade med 7.3 kW, hvilket giver en fuld opladning på lige under 2 timer.

Føreren af Grandland X Hybrid4 kan vælge mellem 4 køreprogrammer: ‘Electric’, ’Hybrid’, ‘All Wheel Drive’ og ‘Sport’. Det mest af tiden kører jeg i ‘Hybrid’, og med et fuldt opladet batteri formår kører jeg i gennemsnit 28 km/l. Det er godkendt med tanke på stigningerne i de sydtyske bjerge.

Hvad koster Grandland X Hybrid4?

Modellen lander hos forhandlerne til sommer, og startprisen forventes at blive 419.499 kr. Hvis du synes, det er lige i overkanten kan du overveje Opel Grandland X i en mindre kraftig udgave, der kun trækker på forakslen. Denne version er også en opladningshybrid, men har dog lidt færre kræfter. Her må du nøjes med en systemydelse på 224 hk og en rækkevidde på 57 km for elkørsel. Startprisen for denne forventes at blive 364.990 kr., oplyser importøren.

