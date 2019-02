Et kig i bakspejlet: Da Opel ville hypnotisere dig

Godkendt af politiet

Her er Opel Vectra. Navnet kan dateres tilbage til 1988, så bilen ved godt, hvilket pres der ligger på et menneske, der lever tæt op af et årtusindskifte. Det er ikke kun almindelige mennesker, der anerkender Vectra’s afslappende effekt - det gør også ordensmagten, der har gjort Vectra til en del af politistyrken.

230 km/t i topmodellen

Vectra fås i flere varianter. Starter du blødt ud, så tager du en Opel Vectra 1,6 16V Gl, hvor 100 hk sikrer en topfart på 188 km/t og en 0-100 tid på 12,5 sekunder. Bliver det lige lovligt afslappende? Bare rolig, Vectra fås også med V6-motor, der yder 170 hk. Så lander speedometernålen på 100 km/t efter 8,5 sekunder, og Vectra tager sig af dig, selvom du rammer topfarten på 230 km/t.

Men hvad koster den?

Det er svært at sætte en pris på fysisk og psykisk velvære, men den muskelafslappende Vectra forsøger. Basisvarianten starter fra 206.995 kr., men vi skal længere ind… Vi skal helt ind i sindet… Derfor tager du topmodellen Opel Vectra 2,5 V6 CDX, der koster 358.195 kr.

Det skrev Bil Magasinet dengang

I Bil Magasinet august 1999 havde Thomas Hjortshøj fået udskrevet en Opel Vectra 2,5 V6 til test.

Under overskriften “Hjertet på rette plads” var der såmænd rosende ord at finde: “En tur på 1.400 km af motorveje viste, at Vectra er en god cruiser til langdistancer. Den har fin retningsstabilitet og et lavt støjniveau.”

Også interiøret formåede at holde stressniveauet nede, og især bilens aircondition og bordcomputer var noget, der faldt i god jord hos den daværende motorjournalist.