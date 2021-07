Er du træt af elbiler? Så har Opel lavet en elbil til dig!

Corsa-e er tilfredsstillende og ikke meget mere

Det er relativt nemt at få sat den i laderen, men den har en tendens til at brokke sig, hvis ikke tingene er foregået i den helt rigtige rækkefølge. Det er ikke noget livsødelæggende, bare dødirriterende. Derhjemme kan du lade bilen med op til 11 kW, mens den kan lades med op til 100 kW i dertil indrettede ladestandere, hvilket giver en teoretisk opladningstid til 80 pct. på bare 30 minutter. 330 kilometers teoretisk rækkevidde er okay uden at være prangende, men Corsa-e skal heller ikke konkurrere med Tesla.

Corsa deler teknik med Peugeot e-208, som jeg personligt synes er en flottere bil. Corsa-e er mere konventionelt designet – inde som ude, hvilket er et plus for rummeligheden i kabinen.