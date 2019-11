Brugttest: Opel Insignia OPC med 325 hk til spotpris

V6’er med 325 hk

OPC-varianten af Insignia kan genkendes forfra på to store, lodrette luftindtag, mens den bagpå har to store udstødningsrør. Den er desuden sænket 10 mm for at gøre både udtryk og køreegenskaber mere sportslige. I kabinen har Insignia OPC blandt andet Recaro-sæder, sportsrat med flad bund og en anden grafik i instrumenterne.

Firehjulstræk er standard, hvilket skal tøjle de 325 hk fra den 2,8-liters V6 turbomotor. Effekt og moment topper ved samme omdrejningstal, hvilket betyder, at den skal have nogle omdrejninger for at præstere.

Slidte brembo-bremser

Selv ved høje hastigheder er køre­oplevelsen rolig og nærmest urokkelig. Stabiliteten er hjulpet godt på vej af den relativt høje vægt på 2.015 kg, der desværre har en uheldig effekt på Brembo-bremserne. De har ry for at blive slidt ned på rekordtid, og de er dyre at udskifte. Et nyt sæt skiver for koster i sig selv over 10.000 kr. Prisen for skiver og klodser hele vejen rundt ligger på 15.794 kr., og det er endda uden montering. Det er derfor en rigtig god idé at få undersøgt, hvor slidt bremserne er ved at måle skivernes tykkelse.