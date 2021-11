Opel afslører: 180 hk for under 300.000 kr. i den nye Astra

Massagestole og nyt display i Astra

En anden effekt af platformskiftet kan aflæses på ekstraudstyrslisten. Ting som Opel's Pure Panel-display og en ny, mere avanceret kombination af linjevogter og fartpilot, der nu automatisk kan skifte vognbaner, er blandt det nye udstyr i Astra. Et nyt såkaldt 'AGR-godkendt' sæde med både ventilation og massage er også en mulighed på den nye Astra.

Bestilling og pris

Jævnfør Opel's egen hjemmeside, så kan du allerede nu få et tilbud på den nye Astra - hvornår denne kan leveres, melder historien dog ingenting om. Priserne er til gengæld på plads:

Fraprisen på Astra er 229.990 kr., men den nylancerede PHEV starter ved 289.990 kr. Her får du det såkaldte Edition-udstyr, der kommer med adaptiv fartpilot, varme i sæde og rat og alufælge.

Varianten med bedst værdi lader umiddelbart til at være Elegance, der tilføjer større skærme, bakkamera og et klimaanlæg med to zoner, for 309.990 kr.

Den allerdyreste variant, Ultimate, koster fra 359.990 kr., og her udvides fartpiloten, der tilføjes memory-funktion til de elektriske sæder og en trådløs oplader. Herudover er der også 360-graders parkeringskamera og et sæt 18" alufælge.