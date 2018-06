Vi ser tilbage på Audi's imponerende motorsportshistorie

De tre Auto Union-racere er kun en brøkdel af bilerne på denne etage, som udelukkende huser Audi’s racer- og rallybiler. Flere af Tom Kristensens Le Mans-biler står linet op på en imponerende række, men det er rallybilerne, der dominerer.

Ralf fortæller anekdoter om alle bilerne med en så overbevisende stemme, at man skulle tro, han selv havde været til stede. Det har han dog ikke, men med et arbejde som historiker i Audi Tradition er det netop disse historier, hans job tvinger ham til at eftersøge:

- Jeg interviewer mange af rallykørerne og ingeniørerne, som var med dengang, for at dokumentere historien. For eksempel er der en gang om måneden et roundtable-møde for de gamle ingeniører og designere, og her prøver jeg altid at deltage. Herefter skriver jeg det hele ned for at bevare det. Hos Audi Tradition prøver vi at være firmaets hukommelse.

Vi gennemgår to etager mere, før vores hjerner får lov til at få en pause fra de mange indtryk. På fire etager har vi fået en rundtur i hele Audi’s historie lige fra vuggen og til i dag.

Det kan godt være, at folk i mange år frem også vil kalde Audi’s modeller for konservative, men i en lagerbygning i udkanten af Ingolstadt vil der i al fremtid kunne findes beviser for, at Audi-mærket er alt andet end kedeligt.