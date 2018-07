Vi har fundet en ung Tom K frem fra dengang han stadig kørte Formel 3000

- Det bliver et hårdt år, for man får ikke noget foræret i motorsporten. Mange unge racerkørere vil nok give mig ret i, at det ikke er nok at have talent. Man skal kæmpe indædt - også alle andre steder end på banen - hvis man vil nå noget, siger Tom Kristensen.

- Jeg har sat mig mange del-mål, som jeg har forfulgt. Min drøm har altid været koncentreret om at nå så gode sportslige resultater som muligt - at få lejlighed til med det rigtige grej og det rigtige team at vise, hvad jeg duer til. Det er lykkedes hidtil, synes jeg. Så må skæbnen afgøre, om drømmen skal ende i en plads i Formel 1.