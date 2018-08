Den imponerende historie om rekordbilen Mercedes-Benz C11

I slutningen af 1960’erne byggede Mercedes-Benz en superbil som rullende testlaboratorium. C111 havde Wankel-motor med tre rotorer og 280 hk, og blev også brugt til at forske i nye compound-typer af dæk, nye multilink-hjulophæng, antidyk-funktion på forakslen, lavere vindmodstand og brug af plastikbaserede komponenter i karrosseriet for at spare vægt.

Den første prototype var den gule bil på billederne her, der blev præsenteret på IAA-udstillingen i Franfurt i 1969 og havde en topfart på 260 km/t. Året efter fik den fire rotorer og topfart på 300 km/t, men oliekrisen i 1973 satte en stopper for den tørstige Wankel-motor, og derfor gik de over til diesel.

I første omgang hev de Wankel-motoren ud, tog den 5-cyl. diesel­motor fra en 300D, monterede en Garrett turbolader, hentede 190 hk ud af den og satte 16 verdensrekorder i juni 1976 på den dengang helt nye Nardo-bane i Italien.