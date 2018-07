Porsche 356 Carrera 2 – En topmodel blev født

I 60’erne var Porsche stadig en relativ ung bilfabrik, som ikke havde været på markedet så længe. Produktionen af mærkets eneste model, 356, startede i Gmünd, Østrig i 1948, hvor omkring 50 eksemplarer nåede at blive bygget, inden fabrikken flyttede til Stutt­gart. Det var her, der kom vind i sejlene. I starten blev de fleste biler solgt i Tyskland og Østrig, men rygterne om en ny europæisk sportsvogn bredte sig hurtigt til USA, som blev vigtig for 356’erens succes. Amerikanerne elskede den hækmotoriserede sportsvogn, som var bygget i en meget høj kvalitet samtidig med, at den var hurtig.