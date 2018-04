Lamborghini's oversete tyr

Ferruccio troede, han havde skabt en kassesucces, men det viste sig at være helt forkert. Samlekvaliteten var ekstremt ringe, så kun 225 eksemplarer blev bygget. Ferruccio var dog ikke sådan at slå ud, så han hoppede op på tyren igen. Denne gang var der dog en ekstra udfordring, eftersom USA havde lavet et nyt regelsæt, som bilerne skulle overholde, hvis de skulle sælges i staterne.

Efter lidt hurtig hovedregning kunne det ligeså godt betale sig at lave en helt ny model i stedet for at arbejde videre på den aldrende Islero. Med ét var Jarama født. De smukke linjer, de enorme hjulkasser, de skjulte forlygter og de tidstypiske Campagnolo-hjul med vingemøtrikker gav en indikation om, hvem der havde fået lov til at tegne den. Marcello Gandini var designgeniet bag Miura, så selvfølgelig fik han lov til at prøve kræfter med denne “mellemklasse”-Lamborghini.