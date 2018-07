Verdens bedste Honda!

I 2002 får NSX et nyt facelift, som bliver et farvel til de klassiske vippelygter. I stedet får bilen et sæt nye lygter, som gemmer sig under plexiglas. Sammen med de nye ydre detaljer kommer der også en ny Type R. Som med den første Type R havde Honda brugt meget energi på at fjerne så meget vægt som muligt. Motoren havde ikke officielt flere hestekræfter, men til gengæld var hver motor nu “Blueprinted”, hvilket betyder, at motordelene ligger i den bedste ende af toleranceområdet. Rygterne gik dog på, at maskinen ydede noget mere, end hvad Honda ville indrømme officielt.

Motor V6 | 3.179 cm3 | 24V | 280 hk