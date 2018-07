Tyske dødsfjender: BMW M3 Evo mod Mercedes-Benz 190E 2,5 Evo II

En helt strippet skal fra en BMW 3-serie var udgangspunktet for M3’eren og det, der senere skulle blive en af de mest rendyrkede sportsvogne, verden endnu havde set. For- og bagskærme blev banket ud, bagruden fik ændret sin vinkel og bagklappen fik lidt ekstra på toppen. Faktisk er det kun motorhjelmen, der er genbrugt fra standardversionen.

Motorvalget på kun fire cylindre er specielt. Men BMW var allerede dér klar over, at jo længere krumtap, des færre omdrejninger og højere vægt. Godt nok var de mestre i sekscylindrede maskiner, men det ville blive umuligt at få så lang en krumtap til at dreje op over 8.000 omdrejninger uden at sende stemplerne i kredsløb om jorden.

Fire cylindre blev løsningen. Topstykket var nybygget og med kraftig inspiration fra datidens vilde Formel 1-racere. Det vil sige fire ventiler per cylinder, ­dobbelt overliggende knastaksler og flade stempler, der banker i takt. Effekten var fantastisk for sin tid. Omkring 200 hestekræfter i gade­versionen fra en 2,3-liters motor uden turbo.

M3’erens lange dør lukker bag mig med et tyndt pling. Plastikkvaliteten er heller ikke noget at råbe hurra for. Faktisk er kabinen lidt trist. Men der er dog et par små ledetråde. Nålene i instrumenterne er røde, gearknoppen er udstyret med M GmbH-farverne, sæderne støtter fantastisk, og rattet er tommetykt.

Nu mangler jeg bare at dreje nøglen. Et par host senere kommer der liv i de fire små stempler. Tomgangen er ujævn som på en bane­racer, og den skriger på et skud 98 oktan. Intet ­problem. I de lave omdrejninger sker der ikke meget, men lad speederen møde gulvtæppet, og så kommer den. Adrenalinen pumper, og ens tanker handler kun om speeder, bremse og kontrastyring. Fantastisk. Hårnålesving, åbne sving, langsider. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du serverer.