Smukke linjer i 7 “små” Ferrari’er

Selv om det godt kan være svært at se, så er Ferrari F355 faktisk “bare” en evolution af den tidligere 348 – der er dog sket en hel del. Alene kvalitetsløftet er et kapitel for sig, og i boksen til venstre kan du læse lidt om Luca di Montezemolos kamp for en højere kvalitet i Ferrari’s produkter. Med det nye design på F355 er det tydeligt, at et par af designknasterne er blevet jævnet ud. Faktisk fremstår F355 stadig i dag, som et af mærkets smukkeste design. Motoren er også en perle, for som navnet antyder, så er der fem ventiler pr. cylinder, hvilket er med til at give 380 hk.

Motor V8 | 3.496 cm3 | 40V | 380 hk