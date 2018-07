Ford troede så meget på projektet, at de faktisk havde købt 84 pct. af aktierne i De Tomaso. Allerede i 1974 solgte de dog alle aktierne tilbage til Alejandro de Tomaso, som havde grundlagt firmaet.

Et år senere stoppede Ford med at importere mærket til USA. Modellen havde på kort tid fået et ry for at være ringe produceret, og nye krav til sikkerhed ville tvinge modellen til at skulle redesignes kraftigt. Og med ét var en æra slut. Pantera’s liv fortsatte dog helt frem til 1992.