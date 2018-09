Porsche's legendariske langdistanceracer, Porsche 908

Motorsport har altid været en del af Porsche’s DNA, og lav vægt og en god holdbarhed har været nogle af nøgleelementerne i deres succes. Et af de tidlige eksempler på netop det var Porsche 550 Spyder, som sagtens kunne bide skeer med de større og 12-cylindrede Ferrari’er.

Porsche’n var dog kun udstyret med en 4-cylindret boxermotor på 1,5 liter, men vægten på 550 kg og ikke mindst den pålidelige teknik hjalp den med at indtage utallige podieplaceringer. Porsche 550 Spyder blev ekstra kendt, da den amerikanske skuespiller og stilikon, James Dean kørte sig selv ihjel i netop en 550 Spyder, som han havde døbt “little bastard”.

Lav vægt var vejen til succes

Porsche fortsatte med at lave racerbiler efter denne opskrift, men langsomt blev størrelsen på musklerne forøget. I 1968 hed en af mærkets racerbiler model 908, og det var noget af et bæst. Motoren var monteret i midten for den optimale vægtfordeling. Her var otte cylindre monteret i boxer-formation, og ovenpå sad et indsprøjtningsanlæg. Det gav en heftig effekt på 350 hk, som stod klar til kamp. Med en simpel rørgitterramme i aluminium samt et karrosseri i glasfiber kunne vægten holdes på beskedne 675 kg inkl. chauffør.