Mød Porsche's sjældne Frankenstein-kreation "Flachbau"

Fik forlygterne fra en Porsche 968

Udenpå skete der også store ændringer. Modellen blev nemlig monteret med en flad front, hvilket tyskerne kalder “Flachbau”. Datidens 911 havde nogle meget opretstående forlygter, hvilket man på “Flachbau”-udgaven lavede om med et sæt nye forskærme. Forlygterne blev taget fra mærkets daværende 968-model, og når du aktiverer dem, vipper de op fra forskærmene.

Hurtigt blev der sendt et dokument ud til verdens Porsche-forhandlere om, at der kom en ny topvariant i 964-serien, som ville blive produceret i omkring 100 eksemplarer på verdensplan. Med beskeden var et billede af en koncept­bil, og hvis kunderne var interesseret, skulle de betale et depositum svarende til 20.000 USD med det samme. Bagefter kom betalingen for resten af bilen, som kostede 160.000 USD, hvilket var 60.000 USD mere, end prisen på datidens standard 911 Turbo.

Det virkede dog, for der blev i alt solgt 93 biler, som blev sendt rundt til kunder i ­hovedsageligt USA og Japan. I dag er de uhyre eftertragtede blandt hele verdens bilsamlere.

Bilen her på billederne blev solgt på RM Sotheby's auktion i Florida. Hammerslaget lød på 654.000 USD, eller hvad der svarer til 4,2 mio. kroner. Den stod så også i meget flot stand og havde kun kørt 46.300 km siden den forlod fabrikken i 1993