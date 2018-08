GTI-livet efter de 30 år

Gensynsglæden er stor, da jeg finder GTI’en næste morgen parkeret i en endeløs række af grå, kedelige dansker-biler. Duggen ligger som et tæppe over bilen, mens et par vanddråber har fundet vej ind i baglygten.

Motoren starter med det samme og endda uden at skulle bøvle med en choker, da Golf GTI jo har indsprøjtning. På vej gennem den københavnske morgentrafik falder femøren. Jeg sidder i en 30 år gammel bil med et smil, der får de andre til at tro, jeg har ribbet et apotek for lykkepiller.

Den lille GTI er mindst ligeså sjov i dag, som da den kom frem. I de fem dage, den stod til min rådighed, var der ikke én opgave, den ikke kunne klare. Motorvej, tjek! Bykørsel, tjek! Parkering, tjek! Laste et mobildiskotek, tjek!

Sidste år blev der indregistreret 221.819 personbiler i Danmark, men jeg tør vædde med, at kun en lille håndfuld af dem har det ligeså sjovt, som jeg havde i mine fem dage med den røde GTI. Og de har højst sandsynligt betalt noget mere end 80.000 kr., som der kræves, for at få en nogenlunde Golf GTI af første generation.