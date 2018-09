Hvis Djævlen kørte bil, ville det være en Mustang Cobra R

Håndlavet V8’er

Det vigtigste ved bilen lå under motorhjelmen. V8-motoren blev håndbygget af Ford’s racerafdeling, og under den store indsugningsmanifold sidder en tragt til hver cylinder for bedst mulig speederrespons. Motoren fik nye og mere aggressive knastaksler samt en lang stribe andre detaljer, hvilket hævede effekten til 385 hk. Det var en hel del dengang, og Mustang Cobra R fik respekt overalt, hvor den kom frem.

Lydsporet sad også lige i skabet, for på grund af en særlig sikkerhedsbrændstoftank var der ikke plads til den normale udstødning. Derfor fik Ford udstødningsfirmaet Borla til at lave et sæt sidepipes til modellen.

Ford Mustang Cobra R blev kun produceret i 300 eksemplarer, da den var ny, og i mange år har den levet en tilværelse i skyggen. Mest af alt fordi fjerde generation af Mustang ikke er anset som værende den mest heldige.

Det er dog synd, for Cobra R-varianten fra år 2000 fortjener alt den respekt, den kan få, og så ser den jo bare hamrende ond ud.