Den ukendte superbil - Vector W8

Bilmærket Vector producerede kun biler i tre år mellem 1990 og 1992, men udviklingen af superbilen W8 blev indledt allerede i 1972. Her stiftedes virksomheden Vehicle Design Force, hvis mål var at bygge en amerikansk pendant til de tidlige italienske superbiler fra sidst i 1960’erne og begyndelsen af 70’erne. En ikke-køreklar model i fuld størrelse debuterede på Los Angeles Auto Show i 1972, men så skete der ikke meget, før de byggede den køreklare prototype W2 i 1978. Britiske Top Gear var et af de få bilblade, der fik lov at teste den, men kun på betingelse af, at de ikke efterprøvede den angivne topfart på 230 mph (370 km/t).

Sidst i 1980’erne lykkedes det at skaffe investorer til at bygge Vector W8. Den var ekstremt skarpskårent designet med karrosseri i ­aluminium og saksedøre, og designeren lagde ikke skjul på, at inspirationen kom fra en Gandini-designet konceptbil fra 1968.