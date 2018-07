Den hårdkogte miniput-racer, Abarth 695 SS har mistet sin folkelighed

I midten af det sidste århundrede lå Fiat ikke ligefrem i front, når det kom til hurtighed. I stedet var mærket kendt for at levere små og praktiske biler til lave priser, og det blev Fiat 500 et eksempel på, da den blev præsenteret i 1957. Den var udstyret med en 2-cylindret motor på knapt 500 cm3, hvilket ikke var helt nok til at trække op ad de stejle bakker, og da slet ikke nok, hvis du kunne lide at køre race. Heldigvis fandtes der et lille tuningsfirma i Torino, hvor du kunne køre din Fiat hen, hvis den ikke helt var hurtig nok. Carlo Abarth grundlagde nogle få år forinden firmaet Abarth & C., som blev kendt for sit ikoniske skorpion-logo.