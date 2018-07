Klumme: Mekaniker skal ha' 1.450 kr. i timen?!?

Han opfordrede mig til at få bilen lavet på et autoriseret værksted fremover, da det vil give en større driftssikkerhed og forhindre problemer som dét, jeg kom med. Hvis Mercedes havde monteret ny køler og nye tændkabler, og der var opstået et problem, ville jeg få en lånebil kvit og frit, hvis de ikke kunne få bilen ud at køre i løbet af to timer, lød det. Det er en af fordelene ved at bruge et autoriseret værksted.

Jeg fortalte om mine bekymringer ved at skulle betale måske 10.000 kr. for at få sat en ny køler i en gammel bil, når jeg kunne få det for et godt stykke under det halve på et frit værksted, men han lovede, at et autoriseret værksted ville kunne gøre det inklusive garanti for under 8.000 kr.

Og så var det tid til at betale for mit lille besøg. Det var her, det reelt gik op for mig, at jeg er slutbruger fra udkants-Danmark og ikke første ejer fra Nordsjælland.

Jeg blev så hvid i hovedet, da jeg så regningen, at konsulenten spurgte, om jeg var ok?

Mercedes-Benz Copenhagen havde skåret fem centimeter af en kølerslange, hældt fire liter kølervæske på og ladet min bil stå i tomgang i en halv time. For det lød regningen på 2.738,10 kr. Jeg vidste vel, at det var dyrere at få lavet bil hos Mercedes end der, hvor jeg plejer at komme. Men en timeløn på 1.450 kr.? Er I klar over, hvad man kan få i Vestsjælland for de penge?

