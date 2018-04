6 fantastiske miniput-Ferrari'er, som vi ikke må glemme

I 1973 kom en af de dengang mest banebrydende Ferrari’er til verden. Men præcis som forgængeren så hed det faktisk ikke en Ferrari men i stedet en Dino 308 GT4. I 1976 blev der dog truffet en beslutning om at sætte Ferrari-logoer på bilerne – formentlig for at øge salget. Grunden til, at den var banebrydende, var, at motoren nu var vokset til en V8, som sad på tværs i midten af bilen. Dette skulle senere gå hen og blive en opskrift, som Ferrari ville gøre brug af i mange år frem. Samtidig var det den første Ferrari, hvor det ikke var Pininfarina, som stod for designet – i stedet var der Bertone. I kabinen var der godt med plads, og faktisk er der fire sæder.

Motor V8 | 2.927 cm3 | 16V | 225 hk