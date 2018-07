Få et overblik over Lamborghini's 12-cylindrede tyrefamilie

2011 markerer et vigtigt skridt for Lamborghini. Selv om Murciélago kom til under Audi’s ejerskab, så var den stadig fyldt med en hel del af den “gamle” italienske teknik. Aventador markerer et skift over til den mere tyske mekanik. Af samme grund gik den gamle V12’er på pension, og en helt ny kom til. Effekten er på 700 hk, hvilket giver ekstreme præstationer. Nul til 100 km/t er overstået på 2,9 sekunder, og Aventador fortsætter hele vejen til 350 km/t, hvis du tør.

Motor V12 6.498 cm3 48V 700 hk