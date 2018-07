Det hvide uhyre fra gruppe B-Rally

FIA’s regler krævede, at der blev bygget minimum 200 gadebiler for at deltage i Gruppe B, så det gjorde Ford. Standard­udgaven har 1,8-liters Cosworth-motor med 250 hk, der rækker til en topfart på 225 km/t, men det er den særlige Evo-udgave, der får samlere til at savle. Den blev bygget i 1986 i kun 24 stk. og har interiør fremstillet hos ­Tickford med røde alcantarabetrukne skål­sæder fra Sparco og rødt læderrat taget fra Escort XR3i.

Motoren blev boret op til 2,1 liter og ydede 550 hk ved 8.000 o/min, men det er bare at skrue op for ladetrykket på Garrett-turboladeren, så er her mindst 600 hk. En privatejet bil, der blev ombygget til baneracer og deltog i den amerikanske IMSA-serie, kørte således med, hvad ejeren anslog til “et pænt stykke over 750 hk”.

Bilen på billedet er en Evo fra 1986, der blev solgt fra en privat samling på Amelia Island-auktionen i USA den 12. marts 2011. Den har kun kørt 5.557 km, og kataloget nævner et par små stenslag på fronten som eneste anmærkning.