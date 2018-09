FRA ARKIVET: Der var engang en rævehale...

Rattet var beklædt i imiteret pels

I realiteten ville det have givet mere mening at sænke bilen i højre side og hæve den i venstre, for alle drenge med respekt for sig selv havde en tegnebog på tykkelse med et kinesisk telefonregister i højre baglomme. Når vi sad ned, hældte vi 38,7 grader mod venstre. Uanset om man ville det eller ej, kunne man ikke undgå at få sideskilning. Biler skulle have rævehale på antennen, som i parentes bemærket gerne måtte stikke så højt op i luften, at det kun var de allermodigste, som turde køre under højspændingsledningerne!

Og en dejlig krans af imiteret pels på ratkransen kunne alle blive enige om at hylde – selvom jeg i dag ikke kan se hvad meningen er med, at køre rundt hele dagen med følelsen af, at man er ved at give et håndjob til Honey Monster. Men det passede jo fint til det råhvide gedeskind, som lå i bagruden under kabinethøjttalerne, der, hvis man kiggede i bagruden, fik det til at se ud som om man havde Darth Vader og hans tvillingebror siddende bagi. Udsynet bagud var så godt som ikke-eksisterende, for man havde endnu ikke opdaget, at højttalere kunne indbygges. Det var også godt det samme, for bagruden var alligevel ét stort lamelvisir.