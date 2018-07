Denne bil er den ultimative hyldest til DTM!

I 2003 vandt Mercedes endnu engang det tyske DTM-mesterskab. For at fejre sejren skabte de en model, som for altid vil sidde i toppen af mærkets fremtidige samlerbiler. Modellen hedder kort og godt CLK DTM AMG, og det dækker over en helt særlig variant af den velkendte CLK-model.

Lygterne, dørene og motorhjelmen er standard men derfra er der sket en del. For- og bagskærmene er bredt ud i samme stil som på racerbilen. Dette er blandt andet gjort for at gøre plads til et sæt baghjul, der er 285 mm brede, samtidig med at de måler 20” i diameter.