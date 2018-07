SE30 blev navnet på jubilæumsbilen, der var tunet til 530 hk. Samtidig var meget af modellens luksusudstyr fjernet for at få vægten så langt ned som muligt. Der skulle laves 150 eksemplarer af specialvarianten, men der var en stribe af kunderne, som mente, at Diablo’en kunne blive langt vildere endnu – og de havde ret. Lamborghini udviklede derfor et tuningskit til modellen, som de kaldte for Jota.