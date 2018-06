Af (auto)bahnen! Her kommer 7 gejlede stjerner fra 80'erne

I et årti, hvor overdreven styling af biler var helt naturligt, kunne det selvfølgelig ikke undgås, at den flotte SEC-model skulle udstyres med perverse mågevingedøre.

Manden bag den lidet flatterende hilsen til 1950’ernes 300 SL hed Chris Hahn, og firmaet hed Styling Garage (SGS). Kunderne kom primært fra Mellemøsten, og de fik i den grad lov til at betale.

Prisen for selve ombygningen af en 500 SEC med mågevingedøre var 83.000 DM i 1985. For at sætte det i perspektiv kostede en 500 SEC omtrent det samme fra fabrikken.

SGS skulle have bygget 57 stk., men gik alligevel konkurs i 1986 – dog genopstod det et par år senere.

Motor V8 | 4.971 cm3 | 16V | 245 hk